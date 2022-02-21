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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Senegal'de son dakika açıklamaları

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Giriş: 21.02.2022 20:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'deki İş Forumunda son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Senegal daima yakın olduğunu söylerken iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan konuşmasında Türkiye ekonomisine de değinirken "Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisidir. Ekonomimiz küresel şoklara karşı dayanıklıdır. Bölgedeki istikrarsızlığa rağmen her sene yüzde 5 büyüdük." ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Senegal’de son dakika açıklamaları
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