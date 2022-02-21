21 Şubat 2022, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Senegal'de son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'deki İş Forumunda son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Senegal daima yakın olduğunu söylerken iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan konuşmasında Türkiye ekonomisine de değinirken "Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisidir. Ekonomimiz küresel şoklara karşı dayanıklıdır. Bölgedeki istikrarsızlığa rağmen her sene yüzde 5 büyüdük." ifadelerini kullandı.