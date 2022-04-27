27 Nisan 2022, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Geçmişte bu aziz milletle Kur'an-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir" ifadelerini kullanırken Ayasofya Camii'nin müzeden camiye dönüşümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "Ayasofya Camii'yi aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinden oynanan oyunu tümüyle bozduk." dedi.