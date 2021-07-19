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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC Meclisi'nde son dakika açıklamaları! Erdoğan'ın açıkladığı müjde...

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Giriş: 19.07.2021 18:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC Meclisi Barış Harekatı özel oturumunda canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamalarda günlerdir beklenen müjdeyi açıklarken, Kıbrıs davasının büyük bir dava olduğunu ve 1974'teki kahramanlık destanının büyük bir milletin davası olduğunu vurguladı. İşte detaylar....
Başkan Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı
Başkan Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı
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