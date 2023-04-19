19 Nisan 2023, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na gönderme: Bay bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı dönemde yazdığı bir kitabı gösteren Başkan Erdoğan, "SSK döneminde bay bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan kitabı göstererek şunları söyledi:
"HERKES BAŞARISINI YAZAR! BAY BAY KEMAL NASIL BATIRDIĞINI YAZMIŞ"
Başkan Erdoğan kitabı göstererek şunları söyledi:
"Bu Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu dönem hazırladığı kitap... İçinde neler var neler var... Burada Bay Bay Kemal'in bizzat kendi ağzından başarısızlığının itirafı var. Bu aczin ifadesi... Herkes başına geçtiği kurumun başarısını kitaplaştırır. Bay Bay Kemal ise SSK'yı nasıl batırdığını, yani başarısızlığın kitabını yazmış. Şaka değil gerçek. SSK hastanelerin o dönemdeki rezil haline uydurma bahaneler içeren 'vur ama dinle' isimli broşürü hazırlamış. Öyle pişkin ki başarısızlığı da kabul edemiyor."