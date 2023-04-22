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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2023 17:25
Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşümün önemini vurgularken, cuma günü Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde kentsel dönüşümde vatandaşlara büyük bir kolaylığın haberini verdi. Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm ile ilgili de bugün sosyal medya adresinden bir paylaşım yaparken, "Vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan’dan kentsel dönüşüm paylaşımı!
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