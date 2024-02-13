13 Şubat 2024, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi de yoğunlaşıyor. Başkan Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak.