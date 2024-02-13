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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:01
Güncelleme:13.02.2024 15:09
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi de yoğunlaşıyor. Başkan Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak.
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