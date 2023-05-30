Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş yerel seçim mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlığa başlayacağız. Onun için de bu seçimlerde eksiklerimizi hemen çıkartıp bu eksikleri gidermek suretiyle de adımlarımız atacağız" dedi.