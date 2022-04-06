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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon mesajı

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Giriş: 06.04.2022 19:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine seslendi. Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan "Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim bir durumdadır." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan ekonomide yeni safhaya geçtiklerini ve hedeflerinin alım gücünü eskisinden de yukarıya çıkarmak olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan 6 muhalefet partisi liderinin yuvarlak masa etrafından yaptığı görüşmeye istinaden "Ortada üzerinde uzlaştıkları program, cumhurbaşkanı adayı, kalkınma projesi, demokrasi adımı da yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir metinden ötedir. Cumhurbaşkanlığı adaylığında arka planda saç saça baş başa bir kavga verdikleri anlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan enflasyon mesajı
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