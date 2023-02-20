20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan deprem bölgesinde: Tüm şehirleri yeniden inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan deprem bölgesinde: Tüm şehirleri yeniden inşa edeceğiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 18:06
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, hasar tespit çalışmalarının bitmek üzere olduğunu bildirdi. Depremzedelere yeni konutlarının müjdesini veren Başkan Erdoğan "Yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydıracağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan burada depremzeler için önemli bir haberi daha duyurarak "11 ilde TOKİ taksit ödemelerini 3 ay erteledik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan: Şehirleri sıfırdan inşa edeceğiz
Başkan Erdoğan: Şehirleri sıfırdan inşa edeceğiz
İşte TSK’nın saat saat deprem faaliyetleri
İşte TSK'nın saat saat deprem faaliyetleri
Depremde tarla 3 metre kaydı
Depremde tarla 3 metre kaydı
Çocuklar kaçırıldı iddiasına yalanlama
"Çocuklar kaçırıldı" iddiasına yalanlama
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu’nda PKK inini imha etti
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK inini imha etti
“Enkaz radarı” uygulaması nedir?
“Enkaz radarı” uygulaması nedir?
Devlet yaraları sarmak için seferber!
Devlet yaraları sarmak için seferber!
İki lider deprem bölgesinde
İki lider deprem bölgesinde
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
5 katlı binanın sadece balkonu kaldı
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
İşte depremin ürküten boyutu
İşte depremin ürküten boyutu
15 bin esnaf çalışamaz durumda
15 bin esnaf çalışamaz durumda
Daha Fazla Video Göster