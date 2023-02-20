Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan deprem bölgesinde: Tüm şehirleri yeniden inşa edeceğiz

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, hasar tespit çalışmalarının bitmek üzere olduğunu bildirdi. Depremzedelere yeni konutlarının müjdesini veren Başkan Erdoğan "Yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydıracağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan burada depremzeler için önemli bir haberi daha duyurarak "11 ilde TOKİ taksit ödemelerini 3 ay erteledik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...