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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aziz Sancar Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi

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Giriş: 20.10.2023 11:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aziz Sancar Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi. Başka Erdoğan mesajında, “Türk dünyası olarak işbirliğimizi artıracağız.” dedi
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