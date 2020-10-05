Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Azerbaycan çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Azerbaycan'a desten veren Başkan Erdoğan, "Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir bölümü işgal edilirken malesef bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştü." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Azerbaycan'a desten veren Başkan Erdoğan, "Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir bölümü işgal edilirken malesef bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştü." şeklinde konuştu.



"HAYDUT DEVLETLER DÜNYANIN İSTİKRARINI BOZUYOR"

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermenin her onurlu devletin vazifesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Karabağ) AGİT bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan MİNSK grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor, dünyanın istikrarını bozuyor."

Türkiye'nin çektiği sıkıntıların karşılığını çok yakında her alanda alacağını belirten Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin bunun ilk müjdesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, Akdeniz'den de yakın zamanda güzel haberler beklediklerini dile getirerek, sanayi, üretim, ihracat ve istihdamda olumlu gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Salgının ardından yeniden şekilleneceği anlaşılan dünyanın üretim merkezi tercihlerinde Türkiye'nin hak ettiği konumu mutlaka alacağını belirten Erdoğan, "Son 7 yıldır maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle bazılarının tereddüte düştüğü 2023 hedeflerimizden asla taviz vermedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajları da kullanarak ülkemizi hem krizlerden kurtarıyor hem hedeflerine yaklaştırıyoruz. İnşallah gençlerimize 2053 vizyonu için her alanda güçlü bir Türkiye bırakacağız." diye konuştu.

"MİNSK ÜÇLÜSÜ SORUNU İHMAL ETTİĞİ İÇİN BU DURUMA GELİNDİ"

Başkan Erdoğan, son dönemde bölgedeki en önemli hadiselerden birinin, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı yeniden başlattığı saldırıların ardından yaşanan gelişmeler olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir bölümü Ermeniler tarafından işgal edilirken, maalesef bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştü. Üstelik Karabağ'da sadece işgal değil aynı zamanda insanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmişti. Ermenilerin çocuk, kadın, erkek demeden yaptıkları ve övünçle anlatmaktan çekinmedikleri katliamları da cezasız bırakıldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu, sorunu çözmek yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. 30 yıla yakın bir zamandır Minsk üçlüsü zaten bu sorunu ihmal ettiği içindir ki bu duruma gelindi."

Kardeş Azerbaycan halkının yıllarca hem işgalin hem de kayıplarının acısıyla yaşadığını kaydeden Erdoğan, "Ermenistan, geçmişte işlediği cürümlerin bedelini ödememiş olmanın şımarıklığıyla yeniden Azerbaycan topraklarına saldırınca, bu defa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına cevap vermek ve Karabağ'ı işgalden kurtarmak için hızla harekete geçti." ifadelerini kullandı.

"KARABAĞ'DAKİ PEK ÇOK YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI"

Erdoğan, şu ana kadar Karabağ'daki pek çok yerleşim biriminin işgalden kurtarıldığını belirterek, "Türkiye olarak en başından beri, tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Esasen Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir." dedi.

Türkiye'nin bölgesinde haydut devlet sayısının oldukça fazla olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İsrail'den Kıbrıs Rum kesimine ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler hem kendi vatandaşlarına zulmediyor hem de dünyanın istikrarını bozuyor. Küresel güçlerin eteği altına saklanarak, insanlığın başına adeta bela olan bu devletlerin kullandıkları yöntemlerin devri artık kapanıyor. Dünya bu zulmü daha fazla taşıyamaz."

Erdoğan, Türkiye'nin elindeki gücü ve imkanları bu haksız, hukuksuz, çirkin ve kanlı oyunu bozmak için kullanmakta kararlı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun için Birleşmiş Milletler'de 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz. Bunun için Suriye'den Libya'ya kadar, nerede bir mazlum varsa hepsine kapımızı ve kalbimizi açıyoruz. Bunun için gerektiğinde yedi düvele meydan okuma pahasına, kendimiz ve dostlarımız için hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz. Azerbaycan'ın, Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımız da bundan ibarettir."

"GAZANIZ MÜBAREK OLSUN DİYORUZ"

Erdoğan, Kafkasya'nın son 30 yıldır en önemli kriz konusu olan Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşmasının, hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabı olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, "Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize 'gazanız mübarek olsun' diyor, kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.