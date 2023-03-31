31 Mart 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’yi kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis’te depremzedelerle buluştuğu iftar programında konuştu. Kapı kapı dolaşarak devleti kötüleyen muhalefete yüklenen Başkan Erdoğan, "Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz." dedi. HDP ile ittifak yapan 7'li koalisyona sert ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Bir masa etrafında 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz." mesajını verdi.