31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’yi kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’yi kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2023 20:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis’te depremzedelerle buluştuğu iftar programında konuştu. Kapı kapı dolaşarak devleti kötüleyen muhalefete yüklenen Başkan Erdoğan, "Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz." dedi. HDP ile ittifak yapan 7'li koalisyona sert ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Bir masa etrafında 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz." mesajını verdi.
Ülkeyi kumar masasına terk edemeyiz
"Ülkeyi kumar masasına terk edemeyiz"
FETÖ’cüler Emine Erdoğan’ı hedef aldı
FETÖ’cüler Emine Erdoğan’ı hedef aldı
Bahçeli ve Erbakan’dan açıklamalar
Bahçeli ve Erbakan'dan açıklamalar
Koalisyonla ülke bir yere gidemez
"Koalisyonla ülke bir yere gidemez"
Türkiye seçime 4 adayla gidiyor
Türkiye seçime 4 adayla gidiyor
PKK’dan koalisyona yeni mesaj
PKK'dan koalisyona yeni mesaj
7’liye destek sonrası PKK’yı aklama paylaşımı
7'liye destek sonrası PKK'yı aklama paylaşımı
Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor!
Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor!
Kılıçdaroğlu’nun attığı temel 1 yıldır aynı
Kılıçdaroğlu'nun attığı temel 1 yıldır aynı
Vicdani ret ortaklığı!
Vicdani ret ortaklığı!
Finlandiya’ya NATO onayı dünya basınında
Finlandiya’ya NATO onayı dünya basınında
Akşener’in açıklamalarına peş peşe tepkiler
Akşener'in açıklamalarına peş peşe tepkiler
Daha Fazla Video Göster