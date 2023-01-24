24 Ocak 2023, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasında "Sanata ve sanatçıya saygı lafla olmaz. Eserlerine ve mirasına sahip çıkmakla olur." dedi. “Bekamıza yönelik en büyük tehdit mirasımızı yitirmemizdir.” mesajını veren Başkan Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.