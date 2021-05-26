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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Bu devlete operasyon çekmektir
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'yi hedef alan kirli operasyonlar hakkında net açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sinsi operasyonları akamete uğratacağız" ifadelerini kullanarak "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Hedef İçişleri Bakanı değil hedef Türkiye'dir" diyerek tartışmalara son noktayı koydu. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında kritik açıklamaları değerlendirdi.