15 Şubat 2024, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da: CHP'dekiler birbirini hançerleyerek çıkar kavgasına tutuştu...
Başkan Erdoğan, yerel seçimler öncesi Samsun'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüdüklerini söylerken "Şehirlerimizi geliştirip, yarınlara bırakacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan eser ve hizmet siyasetinde AK Parti'ye rakip tanımadıklarını söylerken CHP'ye yüklendi. CHP'de herkesin birbirini hançerlediğini ifade eden Başkan Erdoğan "Çıkar kavgasına tutuştular kıyafet kopsa umurlarında değil" dedi. İşte detaylar...