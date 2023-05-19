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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rehavet yok! 28 Mayıs’ta büyük destek bekliyorum

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Giriş: 19.05.2023 22:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Hemşehri Dernekleri ile Buluşma" programında 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine dair flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu ülkeyi ve bu şehri babalarının malı zannedenler istedikleri kadar kendilerini yırtsınlar İstanbul Anadolu'dur, İstanbul Türkiye'dir." dedi. 7'li koalisyona tepki gösteren Başkan Erdoğan, "PKK ve FETÖ'cüleri serbest bırakacaklarmış. Bu ülkede hukuktan başka bir mekanizma çalışmaz." mesajını verdi. "Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Batının ne istediğini değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Sandıklara sıkı sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet yok. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadınız." şeklinde konuştu.
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