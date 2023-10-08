08 Ekim 2023, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni düzenlenen törenle açtı
Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılan ilk kilise olma özelliğini taşıyan, 2019'da temeli atılan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açtı.