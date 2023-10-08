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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni düzenlenen törenle açtı

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Giriş: 08.10.2023 19:17
Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılan ilk kilise olma özelliğini taşıyan, 2019'da temeli atılan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açtı.
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