16 Temmuz 2023, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un şiiri ile açıkladı: Bu cephe asla sarsılmaz!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde bir kez daha ilan ediyorum; Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi. Diğer yandan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, "Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz" dizelerini okuyan Başkan Erdoğan, "Mehmet Akif'in dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Çünkü bu cephede 85 milyonun maşeri vicdanı vardır." cümlesini kurdu.