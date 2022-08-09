Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları Töreni'nin resmi açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde programın resmi açılışını yaptı. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. İşte detaylar...