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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları Töreni'nin resmi açılışını yaptı

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Giriş: 09.08.2022 23:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde programın resmi açılışını yaptı. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. İşte detaylar...
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