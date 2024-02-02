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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 21:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
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