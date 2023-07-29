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Başkan Recep Tayyip Erdoğan IDEF23'te stantları ziyaret etti

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Giriş: 29.07.2023 01:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IDEF23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda stantları ziyaret etti ve yeni nesil yerli ve milli teknoloji ürünlerini tek tek inceledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IDEF23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda stantları ziyaret etti.

Burada Başkan Erdoğan yeni nesil yerli ve milli teknoloji ürünlerini tek tek inceledi.

"NELERİ YAPABİLECEĞİMİZİN MÜJDESİDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'ndeki konuşmasında, "Türk savunma sanayinin görücüye çıktığı fuar (IDEF'23) süresince 200 sistemin tanıtımı yapıldı. 4 gün süren fuara 81 ülke katıldı, 100 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe neleri yapabileceğimizin müjdesidir." dedi.

Başkan Erdoğan IDEF23te stantları ziyaret etti

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