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Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli zammıyla ilgili o tarihi işaret etti! Başkan Erdoğan'dan Gabar petrolü, fahiş kira artışına ceza uygulaması sözleri...

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 13:27
NATO Zirvesi sonrası Körfez turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı programını KKTC ile sonlandırdı. Başkan Erdoğan, yurda dönüşte emekli maaşı, benzine yapılan ÖTV zammı, Gabar petrolü ve fahiş kira artışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024’te başlar" diyen Erdoğan, kira fiyatlarıyla ilgili olarak da "Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." ifadelerini kullandı.
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