01 Nisan 2023, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan depremzedelerin afet nedeniyle yaşadığı sorunları bir an evvel çözeceklerini söylerken "Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca her yeni saatte temel atma işlemlerinin sürdüğünü belirtti. İşte detaylar...