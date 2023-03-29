29 Mart 2023, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Erbakan, 14 Mayıs'ta seçime kendi logo ve listeleri ile gireceklerini ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Mustafa Destici ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.