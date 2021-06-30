Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu video ile Kanal İstanbul gerçeklerini gözler önüne serdi: Sadece bir kanal değil, ülkemize nefes borusu açıyoruz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıkamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin dünya çapındaki projelerine karşı çıkan CHP ve yandaşlarına sert tepki gösterdi. Kanal İstanbul ile ilgili "Sadece bir kanal değil, ülkemize nefes borusu açıyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır. Türkiye’ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri bu dünya çapında projeyle taçlandıracağımıza inanıyoruz. Şimdi bugüne kadar milletin hayrına olmasına rağmen karşı çıkılan projeler ve Kanal İstanbul İle ile ilgili videoyu hep birlikte tekrar izleyelim” diyerek gerçekleri gözler önüne seren videoyu seyrettirdi.

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