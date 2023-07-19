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Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

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Giriş: 19.07.2023 19:25
Güncelleme:19.07.2023 19:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Başkan Erdoğan, El Vatan Sarayı'nda Al Nahyan ile baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir Togg hediye etti.

Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Başkan Erdoğan ile Al Nahyan, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

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