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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya’da yangın bölgesinde | Erdoğan Manavgat’ta yangın yönetim aracından bilgi alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2021 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Daha sonra yangın yönetim aracına giderek bilgi aldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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