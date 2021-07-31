31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya’da yangın bölgesinde | Erdoğan Manavgat’ta yangın yönetim aracından bilgi alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Daha sonra yangın yönetim aracına giderek bilgi aldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.