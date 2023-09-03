03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! 45 dakika sürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftini ziyaret etti! 45 dakika sürdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2023 16:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı.
Başkan Erdoğan Sabancı çiftini ziyaret etti!
Başkan Erdoğan Sabancı çiftini ziyaret etti!
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi’ye gidiyor!
Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi'ye gidiyor!
Üç kıtada üç kritik toplantı
Üç kıtada üç kritik toplantı
Zehir tacirlerine geçit yok!
Zehir tacirlerine geçit yok!
Erdoğan çocukluk arkadaşıyla görüştü
Erdoğan çocukluk arkadaşıyla görüştü
CHP’li Çerçioğlu’nun ’kaçak villa’ oyunu!
CHP'li Çerçioğlu'nun 'kaçak villa' oyunu!
Evlat Nöbeti 5’inci yılında
Evlat Nöbeti 5'inci yılında
Krizin düğümünü Türkiye çözecek!
Krizin düğümünü Türkiye çözecek!
FETÖ’nün öğrenci planı deşifre oldu
FETÖ'nün öğrenci planı deşifre oldu
Başkan Erdoğan’dan muhalefete Hatay eleştirisi
Başkan Erdoğan'dan muhalefete Hatay eleştirisi
Türk Yıldızları Ankara semalarında
Türk Yıldızları Ankara semalarında
Daha Fazla Video Göster