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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

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Giriş: 17.06.2023 18:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
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