Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Başkan Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.