15 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları! Gittiği her adreste sıcak karşılama | ANALİZ

Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları! Gittiği her adreste sıcak karşılama | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2023 14:59
Sokaklarda vatandaşlarla iç içe sohbet ediyor, esnafın derdini dinliyor, çay sohbetine çıkıyor. Başkan Erdoğan, yoğun mesai arasında vatandaşların isteklerini geri çevirmiyor. Ortaya samimi ve sıcak anlar çıkıyor. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla renkli anları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları
Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları
Bahçeli’den Ankara’da önemli açıklamalar
Bahçeli'den Ankara'da önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu yandaşlarını bile çıldırttı
Kılıçdaroğlu yandaşlarını bile çıldırttı
Muğla’da sevgi seli
Muğla’da sevgi seli
Başarıyla geçti! İşte özellikleri
Başarıyla geçti! İşte özellikleri
A Haber Irak’ın kuzeyinde sınır hattında
A Haber Irak'ın kuzeyinde sınır hattında
Yılın fotoğraflarını oyladı
Yılın fotoğraflarını oyladı
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Terör mevzileri böyle vuruldu
Terör mevzileri böyle vuruldu
Boğaziçi olaylarının perde arkası
Boğaziçi olaylarının perde arkası
FETÖ’cülerin kaçış güzergahları
FETÖ'cülerin kaçış güzergahları
Elazığ’daki deprem...
Elazığ'daki deprem...
Daha Fazla Video Göster