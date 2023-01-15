15 Ocak 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları! Gittiği her adreste sıcak karşılama | ANALİZ
Sokaklarda vatandaşlarla iç içe sohbet ediyor, esnafın derdini dinliyor, çay sohbetine çıkıyor. Başkan Erdoğan, yoğun mesai arasında vatandaşların isteklerini geri çevirmiyor. Ortaya samimi ve sıcak anlar çıkıyor. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla renkli anları...