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Başkan Erdoğan'ın unutulmayan paylaşımı: Biz milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik

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Giriş: 14.10.2020 11:45
Güncelleme:14.10.2020 12:00
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın dün gece Twitter'dan "Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma yarattı. AK Parti kanadından peş peşe tepkiler gelirken İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta milletin iradesinin üstünlüğüne vurgu yapıyor. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde de Başkan Erdoğan, "Biz bu dünyada miletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık." sözleriyle de bu günlere ışık tutmuştu.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın dün akşam yaptığı skandal darbe imalı paylaşımına siyasilerden tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Başkan Erdoğan'ın 12 Eylül'ün yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı konuşmayı getirdi.

Başkan Erdoğan o gün yaptığı konuşmada, hiçbir darbenin masum olmadığını dile getirerek, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, şunu bilmemiz lazım ki özellikle vesayetin hiçbir oyunu, meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir." demişti.

Başkan Erdoğan, her darbenin bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuşmuştu:

"Vesayet dediğimiz yapı da darbeciler tarafından kurulan nizamın çeşitli yol ve yöntemlerle bürokrasi ve sivil siyaset çatısı altında sürdürülmesinden ibarettir. Türkiye'yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi doğrudan ve dolaylı ama mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir. Milletimiz 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla ortaya koyduğu dirayetli duruşla geçmişteki işte bu kirli ve kanlı senaryolarla da hesaplaşmıştır. Yine o gece görülmüştür ki millet kıyama kalktığı zaman darbecilerin tankı da topu da silahı da medyası da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor."

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