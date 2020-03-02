Başkan Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri

Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Resmi Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Arif Nihat Asya'ya ait "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirinin "Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgâr bekliyor!" sözlerini paylaştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiri...