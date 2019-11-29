Başkan Erdoğan'ın sahip çıktığı alevi aile ilk kez konuştu
İzmir'in Gaziemir Belediyesi'ne bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek "Defol Alevi" yazıldı. Polis, "Bu, sarhoşların veya çocukların işidir" derken aile bu işaretlemenin çocuklar tarafından yapılmadığını, olaydan endişe duyduklarını ifade etti.
Konuyla ilgili olarak konuşan ailenin oğlu Eren Şenal, "Duvarına yazı yazılan iki evde toplam 4 kişi yaşıyor. Polis siyah spreyle kırmızı yazıların üzerini kapattı. Daha önce burada hiç böyle bir şey yaşamadık ancak bu çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: HESABI SORULACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunların yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İzmir Emniyeti, provokasyonla ilgili soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, nefret suçu işleyen provokatörlerin bedelini ödeyeceklerini söyledi.
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