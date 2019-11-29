Başkan Erdoğan'ın sahip çıktığı alevi aile ilk kez konuştu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan bir ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hesabı sorulacak" demişti. İzmir'de yaşayan aile ırkçı saldırı sonrası "Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Bu çok çirkin" şeklinde açıklama yaptı. İzmir'de evlerinin duvarına "Defol Alevi" yazılan aile, suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili üzüntüsünü dile getiren aile, bulundukları bölgede daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirerek, "Bu çok çirkin bir hareket" dedi. Öte yandan İzmir Emniyeti, provokasyonla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, nefret suçu işleyen provokatörlerin bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İzmir'in Gaziemir Belediyesi'ne bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek "Defol Alevi" yazıldı. Polis, "Bu, sarhoşların veya çocukların işidir" derken aile bu işaretlemenin çocuklar tarafından yapılmadığını, olaydan endişe duyduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak konuşan ailenin oğlu Eren Şenal, "Duvarına yazı yazılan iki evde toplam 4 kişi yaşıyor. Polis siyah spreyle kırmızı yazıların üzerini kapattı. Daha önce burada hiç böyle bir şey yaşamadık ancak bu çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN: HESABI SORULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunların yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan İzmir Emniyeti, provokasyonla ilgili soruşturma başlattı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, nefret suçu işleyen provokatörlerin bedelini ödeyeceklerini söyledi.