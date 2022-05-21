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Başkan Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 13:40
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.
Erdoğan’ın raket tutuşu NFT’ye dönüştürüldü
Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü
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