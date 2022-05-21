21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.