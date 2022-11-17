Başkan Erdoğan’ın Netanyahu ile görüşmesi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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