Başkan Erdoğan'ın "Miçotakis çıkışı" ne anlama geliyor? Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Hangi adaları silahlandırdı?

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Yunanistan Başbakanı Miçotakis nereye nasıl üs kuruyorsa kurdursun. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok." sözleri güne damgasını vurdu. Bu sözler üzerine akıllara Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Yunanistan'daki ABD üsleri kime tehdit? ABD'nin Yunanistan'a verdiği askeri destekte hangi silahlar mevcut? Yunanistan hangi adaları silahlandırdı ve hangi adada hangi silahlar var? soruları akıllara geldi. A Haber canlı yayınına konuk olan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, harita üzerinde ABD ve Yunan ittifakının perde arakasını etraflıca anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda, Yunan Başbakan Miçatakis'e sert sözlerle yüklendi.

"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"

Başkan Erdoğan, "Kendisiyle görüştük, kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen işte şurada geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi 'F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin' demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde âdeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık, artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum, çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşeceksek, kimlere nerede, nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun, biz bize yeteriz, biz kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın Atina'ya bomba gibi düşen mesajı sonrası; Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Yunanistan'daki ABD üsleri kime tehdit? ABD'nin Yunanistan'a verdiği askeri destekte hangi silahlar mevcut? Yunanistan hangi adaları silahlandırdı ve hangi adada hangi silahlar var? soruları akıllara takıdı.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, bu sıcak gündeme dair A Haber'de ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Eray Güçlüer'in çarpıcı tespitleri;

"YUNANİSTAN TAMAMEN ABD'NİN KONTROLÜNDE"

Sarı, turuncu ve yeşillerle olan adalar Yunanistan tarafından silahlandırıldı. Bunların güçleri ise; bir takviyeli bölükten, tugaya kadar değişmektedir. Ege'de silahlandırılan ada sayısı tahmini 20'dir. Bunlar Türkiye'nin dibindeki adalardır. Türkiye'ye bir kuşatma operasyonunu tarihsel ve operasyonel anlamda uygulandığını görmekteyiz. Bu Yunan aklının ürünü değildir. Yunanistan tamamen ABD'nin kontrolünde olan bir devlet. Çözmek mümkün değildir.

"NATO TÜRKİYE'Yİ GÜÇSÜZ BIRAKMAK İSTEDİ"

Türkiye NATO üyesi ancak yapılanlara bakınca bizi güçsüz bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. En ihtiyacımız olduğu dönemde partiot hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Adalarda konuşlananlar bir Yunan askeri gibi gözükse de silahlar ve yönetimi ABD'dedir. Bu çok net.

İŞTE ABD'NİN ASKERİ YIĞINAK HATTI

Aslında Girit'te 2, Yunan ana karasında 4 ve şimdi 4 daha ekleniyor. Çok sayıda üs var. Benim aldığım bilgi Kıbrıs Rum yönetiminde de yine bir üs var. Bunlar ilk başta üs olarak kuruldu. Daha sonra stratejik yığınaklandırma bölgeleri haline getirildi. Girit'ten başlayıp İsveç, Finlandiya hattına kadar olan haritada ABD'nin stratejik yığınaklanma hattı ortaya çıkıyor. Bu savunma da olabilir, taarruz amaçlı da olabilir.

"BU OYUNU GÜÇLÜ TÜRKİYE BOZACAKTIR"

Girit'te hem F-35 var hem de F-15 uçakları mevcut. Burası stratejiktir. Bu sebeple ABD askerleri kontrolündedir. Buna NATO hattı diyemeyiz. Savaşa yönelik bir askeri plan var. Türkiye bu hattın doğusunda tıpkı Ukrayna gibi kalmış durumdadır. Bu okumaları iyi yapmalıyız. Milli iradeye sahip güçlü Türkiye bu oyunları bozacaktır.

ABD VE YUNANİSTAN'IN "TÜRKİYE" PLANI NE?

ABD, Dedeağaç'a 1.000 adet tan getiriyor. Bu sayı 1 kolordu demektir. En son 25 tane Apache taarruz helikopteri vardır. Hem kara, deniz ve hava üssü var. Türkiye'nin olası bir harekatına karşı bir tıkama yapar burası. Taarruz helikopteri aynı zamanda tank avcısıdır. Kara unsuru için tehdittir. Ama bizim için tehdit değildir. Biz ana vatandayız. Onlar binlerce kilometreden getirmek zorundalar. Şu an risk ile tehlike arasında bir durum oluşturmakta. Bunu da Türk aklı düşünmektedir. Burada Yunanistan'ın ABD üzerinden, ABD'nin de Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı bir provokasyon her zaman söz konusudur.



