Başkan Erdoğan'ın Körfez turu hangi ekonomik fırsatları sunacak?

Başkan Recep Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyaretinde anlaşma haberleri gelmeye başladı. Ziyaretin ilk durağı olan Suudi Arabistan ile yatırım, savunma, enerji, ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi iş adamlarına "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulundu. Suudi Arabistan ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar. Peki Körfez turu neleri değiştirecek? Körfez turunun ekonomik anlamda sonuçları neler olacak? Körfez ülkeleriyle ticaret hacminde nasıl bir artış bekleniyor? Gelişmeleri Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ORSAM Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli değerlendirdi.

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