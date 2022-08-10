Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni gerçekleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu. Tören dolayısıyla Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Daha sonra Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen ve 56 ülkenin katıldığı İslami Dayanışma Oyunları katılımcıların konuşmaları sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, deklarasyonuyla resmi olarak başladı. Başkan Erdoğan, ''5. İslami Dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun'' dedi. Seremonide dansçılar 5. İslami Dayanışma Oyunları logosunun koreografisini sergiledi. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021`i simgeliyor. Törende Efes’ten Zeugma’ya, Göbeklitepe’den Ayasofya’ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video da yayınladı. 300 drone ile dikkat çeken ışık gösterisi yapıldı ve anlamlı hikayeler anımsatıldı. Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı. “Birlik güçtür!” sloganıyla Mevlana’nın “Ne olursan ol gel” sözleri ile tüm dünyaya çağrı yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Açılış töreni Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu ve ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra alfabe sırasına göre oyunlara katılan ülkenin kafileleri bayraklarını taşıyarak stada giriş yaptı.

4.200 SPORCU

Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

TÜRK BAYRAĞINI NAFİA KUŞ VE SENA KEÇİCİ TAŞIDI



Oyunlarda Türk bayrağını kafilenin önünde milli sporcular Nafia Kuş ve Sena Keçici taşıdı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran vatandaşlar 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı ve destekledi.



Gecede, Türk kafilesinden sonra en fazla alkışı Azerbaycan ve Filistin aldı.



İslami Dayanışma Spor Federasyonunun bayrağını ise aralarında eski milli sporcuların da yer aldığı birçok turnuvada büyük başarılar elde eden isimler taşıdı. Bayrağı Hülya Şenyurt, Nut Tatar, Yasemin Adar, Merve Çoban, Halil Mutlu, Hüseyin Özkan, Servet Tazegül, Mehmet Akif Pirim stada getirdi.



Sporcu yeminini paralimpik sporcu Öznur Cüre, hakem yeminini ise bisiklet hakemi Serkan Karademir okudu.



DRONELARLA MEVLANA SİLUETİ



Gecenin en fazla beğeni toplayan gösterisi dronelarla yapılan Mevlana silueti oldu.



Açılış töreninin sonunda çok fazla dronela yapılan şov ile Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı.

LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI



Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal,

Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNULDU



Seremonimi de dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergiledi.

Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITILDI



Törende Efes'ten Zeugma'ya, Göbeklitepe'den Ayasofya'ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

300 DRONE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

300 drone ile dikkat çeken ışık gösterisi yapıldı ve anlamlı hikayeler anımsatıldı.

Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı.

"Birlik güçtür!" sloganıyla Mevlana'nın "Ne olursan ol gel" sözleri ile tüm dünyaya çağrı yapıldı.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tüm İslam alemine yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Konya'da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Sporun çok önemli anlamları olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah sadece şehrimize ve ülkemize değil, tüm İslam alemine yaraşır bir organizasyona imza atacağız. Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece sportif etkinlik olmaktan öte anlamları var. Sporun birleştirici gücü böyle organizasyonlarda daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkelerimiz arasında bağın ve kardeşliğin gelişmesine vesile oluyor. Zira yeryüzü bugün barış ve esenliğe, selamete, kardeşçe birbirinin hukukunu korumaya hasrettir. Aşk ve sevginin vatanı, hoşgörünün temsilcisi Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dan bir kez daha duyurmak isteriz ki hayat dini olan İslam, barış ve esenlik ile eş anlamlıdır. Oyunlar da ilhamını ve ışığını İslam'ın bu barış ve kardeşliğe davet eden evrensel kutlu çağrısından almaktadır. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir spor devrimine imza attıklarını ve binlerce tesisin yapımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Ülke olarak son 20 senede hem sportif başarılarımız ve elde ettiğimiz madalyalar arttı hem de ülkemiz tüm branşlar için talep edilen bir spor ülkesi haline geldi. Her yıl 200'e yakın uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapıyoruz.

Bu organizasyonların en önemlilerinden biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisi coşkusunu 56 ülkeden gelen misafirimizle, Konya'mızda buluşturuyor olmak, hakikaten bizim için büyük bir ayrıcalık. Oyunların İslam ülkelerinin spordaki varlığını ortaya koymanın önemli bir vesilesi olduğunun bilincindeyiz ve bu anlayışla oyunların saygınlığını güçlendirmeyi, çıtasını daha da yukarı taşımayı amaç edindik." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, oyunları düzenlemek için de büyük bir gayret ve heyecanla çalıştıklarını anlatarak, "Hem oyunlar boyunca kullanılacak hem de oyunlardan sonra ülkemiz ve dünya sporcularına hizmet edecek muhteşem eserleri Konya'mıza ve ülkemize kazandırdık. Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini gösterebilmenin gururunu yaşamaktayız. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021, unutulmayacak bir spor şöleni olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen siz değerli misafirlerimiz, inşallah ömür boyu mutlulukla anacağınız hatıralarla ülkemizden ayrılacaksınız." diye konuştu.

Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan, oyunların hazırlıklarını başından sonuna kadar yakından takip eden, ilgisini desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatımıza, İslami Dayanışma Spor Federasyonuna, uluslararası spor federasyonlarına teşekkür ediyorum.

Katılımcı 56 ülkeye, sporcularımıza, antrenörlere, teknik ekiplere ve tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Konya halkına ve görevli 2000 gönüllü gence de teşekkür eden Kasapoğlu, "Bu etkinliğin insanlığa mesajı sevgidir, merhamettir, şefkattir, dayanışmadır. Allah dirlik ve düzenimizi, kardeşlik hukukumuzu, sevgi ve merhametimizi daim kılsın ve kalplerimizi adaletten, merhametten, sevgiden ayırmasın. Bu vesileyle bir kez daha Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



"İSLAM ÜLKELERİN DAYANIŞMASI ADINA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAKTADIR"



İslami İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, ''İslam ülkelerinin dayanışması ve bir araya gelmesi, insanların tanışması ve kaynaşması adına bu tür organizasyonlar önemli rol oynamaktadır. Yine aynı şekilde İslam İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin gençliği ve sporun ilerlemesine olan bağlılığının bir kanıtı olarak, aynı zamanda çok kültürlülüğü ve kültürler arası diyalogu güçlendirmeye ve İslami coğrafyadaki insanları bir araya getirmek ve İslami değerleri pekiştirmek adına önemli bir adım atmış olduk. Burada 4 bin sporcuyu bir araya getiren Türkiye'yi tebrik ediyor ve İslami dayanışmanın somut bir örneği olması nedeniyle dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında sayıla bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum'' dedi.



EL- FAYSAL: İSLAM'DAN DAHA YÜCE BİR DİN YOKTUR



Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el- Faysal ise yaptığı konuşmada, ''Bugün bu önemli toplantıda tek bir bayrak altında, daimi kardeşlik, büyük bir hedef etrafında buluşuyoruz. Çünkü İslam'dan daha yüce ve daha barıştan daha güzel bir din yoktur. Çünkü İslam ilk yıllarından itibaren spora özendirmiş, yüzmeye, atıcılığa ve at biniciliğine, insanları desteklemiş ve onları bu sporları yapmalarına bir şekilde rehberlik etmiştir'' diye konuştu.



El- Faysal, sözlerine şöyle devam etti:



''İslami İş Birliği örgütünün desteğiyle ve ona tabi olan müesseselerinde katılımıyla önemli organizasyonlara imza attık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin de amacı netti. Değeri yüksek ve kardeşlik durumunu destekleyen önemli bir adım atmıştır. Bugün 5'incisi düzenlenen ve 24 farklı branşta olimpiyat oyuncularının da katılımıyla düzenlenen bu buluşmada 54 ülkeden kadın ve erkek sporcular yarışacaktır. Bu büyük buluşmaya katılan her sporcu gerçek rekabetin temiz yüzünü ve sahip olduğu büyük spor değerlerini ortaya koyacaktır."



BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEKLARASYONUYLA YARIŞLAR BAŞLADI



Konuşmaların sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, deklarasyonuyla yarışlar resmi olarak başladı.

Başkan Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.

Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Başkan Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.

Başkan Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.

Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.

Besmele ile konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLERLE YEMEKTE BULUŞTU

Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geçti.

(Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile selamlaştı)

LİDERLER YEMEKTE BULUŞTU



Başkan Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

Tatar, burada Aliyev ile yaklaşık 40 dakika süren görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurguladı.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan tören dolayısıyla Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

Törende, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteriş uçuşu yaptı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.



Stadın üzerinden geçen Türk Yıldızlarının gösterisinin stattaki sporseverler de büyük bir ilgiyle takip etti.



İslam dünyasının önemli müzisyenlerinden Maher Zain de 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde mini bir konser verdi.

Işık şovlarının ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı gecede, dansçılar tarafından da çeşitli koreografiler de sahneye sunuldu. Halk oyunlarının gösterisi de büyük ilgi gördü.