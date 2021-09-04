Başkan Erdoğan'ın katıldığı Salarha Tüneli'nin açılış töreninde gülümseten anlar: Minik Rizeli kurdeleyi erkenden kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli'nin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. Sahnede, Başkan Erdoğan'ın önünde yer alan bir çocuk, kurdeleyi erkenden kesti. Bir süre sonra durumu fark eden Başkan Erdoğan ve küçük çocuğun diyaloğu gülümsetti.