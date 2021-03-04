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Başkan Erdoğan'ın hocası Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti

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Giriş: 04.03.2021 15:17
Güncelleme:04.03.2021 15:19
Son dakika haberine göre ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu 93 yaşında vefat etti. Başkan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan Kutluoğlu'nun cenazesi, öğle vaktinde Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verilecek.

Uzun bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle evinde tedavi gören Kutluoğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni de olan Kutluoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan ÖNDER'den yapılan açıklamada, "ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı değerli büyüğümüz Yahya Kutluoğlu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun inşallah." denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI
Kutluoğlu, 24 Kasım 2019'da Öğretmenler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Başkan Erdoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı:

"Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı."

MEHMET YAHYA KUTLUOĞLU KİMDİR?
ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu, 1928 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşçılar Köyü'nde doğdu.

Hafızlığını ve Arapçayı babasında okuduktan sonra ilkokulu köyünde bitiren Kutluoğlu, 1958 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Kutluoğlu, 5 yıl imam hatiplik, 2 yıl merkez vaizliği, 11 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 2 yıl Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde personel şubesi müdür yardımcılığı yaptı.

1979 yılında Fatih Müftülüğüne vekaleten tayin edilen Kutluoğlu, 6 yıl yurt dışında görev yaptıktan sonra 1985 yılında İsmailağa Kur'an Kursu Müdürlüğü'ne atandı.

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