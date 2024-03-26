Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği! 9 Mayıs’ta ABD’ye gidiyor

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine odaklandı ancak sonrası da önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 22 Nisan'da Irak'a gidecek ardından ABD Başkanı Biden’nın davetlisi olarak 9 Mayıs'ta ise ABD’ye gidecek. İşte ayrıntılar.

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