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Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği! 9 Mayıs’ta ABD’ye gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 16:46
Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine odaklandı ancak sonrası da önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 22 Nisan'da Irak'a gidecek ardından ABD Başkanı Biden’nın davetlisi olarak 9 Mayıs'ta ise ABD’ye gidecek. İşte ayrıntılar.
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Diplomasi trafiği! 9 Mayıs’ta ABD’ye gidiyor
Diplomasi trafiği! 9 Mayıs’ta ABD’ye gidiyor
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