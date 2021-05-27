Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Uçum'dan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber canlı yayınındaki Memleket Meselesi programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlara yönelik saldırıların aslında Başkan Erdoğan'a yapıldığını belirten Uçum, "Nasıl 15 Temmuz'da hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı, bugün de öyle." dedi. Yeni anayasa çalışmasına de değinen Mehmet Uçum, seçim barajının düşüp düşmeyeceği konusundaki soruları yanıtladı.