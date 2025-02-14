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Başkan Erdoğan’ın Asya dönüşü mesajları!

Başkan Erdoğan'ın Asya dönüşü mesajları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 18:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya ziyaretleri kapsamında Malezya, Endonezya ve Pakistan’da kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP’deki adaylık krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP’li belediye başkanlarının kendi içlerinde mücadele ettiğini belirten Erdoğan, “Üçlü masa birbirini yemeye başladı.” dedi. Kabine değişikliği iddialarına da değinen Erdoğan, "Üzerinde çalışıyoruz." diyerek AK Parti’nin büyük kongresi öncesinde yeni kadro hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasına ilişkin yangın güvenliği konusundaki eksikliklere dikkat çeken Erdoğan, yeni düzenlemelerin önemine vurgu yaptı. Yeni anayasa süreciyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye’nin demokratikleşme adımlarına devam ettiğini belirtti. Öte yandan, TOGG’un küresel bir marka olacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin otomobilinin dünya sahnesinde kendine yer bulacağını ifade etti.
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