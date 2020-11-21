Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerinde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ve ABD ile ilgili verdiği mesajlar ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan'ın "Biz geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz. Bize bir adım atana biz 3-5 adım atmakta tereddüt etmeyiz. Aramızda diplomatik yollarla çözülmeyecek bir sorun görmüyoruz" sözleri ne anlama geliyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini canlı yayında yorumladı.

Başkan Erdoğan partisinin il kongresinde gündeme dair yaptığı açıklamalarda, "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Peki Başkan Erdoğan'ın bu sözleri neyi işaret ediyor? AB ve ABD açıklamalarıyla muhatap ülkelere hangi mesajları veriyor? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Murat Akgün'ün açıklamalarından satır başları;

Avrupa Birliği ile diplomatik kanallar kopmuş değildi. Bir adım atıldığında karşı tarafında karşılık vermesi gerekir. Eğer AB sadece Yunanistan ve Rum Kesimi üye olduğu için onlarla birlikte Türkiye'yi köşe sıkıştırma siyaseti devam ederse ilişkiler bugünkünde daha ileriye gidemez. O zaman işte bir adım atıldığı zaman karşı taraf ne cevap verecek? Azerbaycan'a yardım ettiği diye Türkiye'yi eleştirmek, Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklar aradı diye hasmane tutum almak. Suriye ve mülteciler konusunda söz verip onların yarısını bile tutmamanın sonucu bugünkü durumdur. Oturup konuşmak iki tarafında çıkarınadır.

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı ile yaptığı görüşmede diplomatik kaynakların açık tutulması çağrısı önemli. Görüşmelerin yapılması bu saatten sonra sürpriz olmayacaktır.

MISIR İLE YAKINLAŞMA OLABİLİR

ABD'de Biden'in seçimi kazanmasının ardından görevi devralacağı ocak ayı sonuna kadar bir şekilde Türkiye ile garı-resmi yollardan temas kuracağına çok şaşırmıyorum. Türkiye'nin önümüzdeki zamanlarda diplomasi alanında çok yoğun bir döneme giriyor. Bu diplomasi sürecinin AB, ABD ve İslam alemine yönelik ayrı ayrı safhaları olacaktır. Böyle bir aşamada belki Mısır ile yakınlaşmalar olabilir. Türkiye bütün taraflara 'Siz bir adım atarsanız bir adım atmaktan çekinmeyiz' mesajı veriliyor.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça'nın açıklamalarından satır başları;

Türkiye, Avrupa Birliği konusunda hiçbir zaman masadan kalkıp giden taraf olmamıştır. Vize meselesinde son 5-6 kriter bir türlü aşılamadı. Gümrük Birliği meselesi ise 25. yılında bunun dizayn edilip ele alınması gerekli. Almanya'nın dışişleri bakanının Doğu Akdeniz2De yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamayı Yunan dışişleri bakanı yapsa anlarım. Ama Almanya'nın bu konuda taraf olması şaşırtıcı. Bu yaşananları bir AB sorunu olarak masaya getirme çalışmaları her zaman var. Bizim AB yetkilileriyle direk kendimizin yapması gerekli. İkili konularda Yunanistan ile de öyle... Kıbrıs meselesinde de 5'li konferans düşünülüyorsa Cumhurbaşkanı hiçbir zaman olumsuz yanıt verdi. Rumlar ve Fransa Türkiye'nin AB yolundaki bazı başlıkları tıkadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"GELECEĞİMİZİ AVRUPA İLE BİRLİKTE KURMAYI TASAVVUR EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.

"KENDİMİZİ BAŞKA YERLERDE DEĞİL, AVRUPA'DA GÖRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkiler olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bölgesel paktların hemen hepsiyle iş birliğimizi geliştirme arayışındayız. Suriye'den Libya'ya kadar müdahil olduğumuz her yerde toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Biz yaptığımız her işte hakkı, hukuku, adaleti, mazlumları ve mağdurları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Ülkemize karşı da aynı hakkaniyetli bakışla yaklaşılmasını bekliyoruz. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz.

Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Kendi vazettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk, tutmayı da sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene üç-beş adım gitmekten hiçbir zaman çekinmedik, bundan sonra da aynı samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz. AK Parti olarak, hükümet olarak, Meclis grubu olarak 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de illerdeki temsilcilerimiz olarak bu sürecin lokomotifliğini üstleneceksiniz. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin."

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