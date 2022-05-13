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Başkan Erdoğan'ın 1998'deki "Türkçe konuşacağım" cevabı gündem oldu

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Giriş: 13.05.2022 13:36
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk Dil Bayramı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bir görüntü paylaştı.
Başkan Erdoğan’ın 1998’deki Türkçe konuşacağım cevabı gündem oldu
Başkan Erdoğan'ın 1998'deki "Türkçe konuşacağım" cevabı gündem oldu
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