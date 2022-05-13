13 Mayıs 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan'ın 1998'deki "Türkçe konuşacağım" cevabı gündem oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk Dil Bayramı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bir görüntü paylaştı.