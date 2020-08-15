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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz

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Giriş: 15.08.2020 19:23
Güncelleme:15.08.2020 19:23
Son dakik haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili net mesajlar veren Başkan Erdoğan, " "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI

Erdoğan şunları söyledi:

"Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. 100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız. Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak."

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