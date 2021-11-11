11 Kasım 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına tepki göstererek, "5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye’den kaynaklanıyor demek nankörlüktür." ffadelerini kullandı.