Başkan Erdoğan'dan "Yönetemiyoruz" diyen CHP'li İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları'na tepki

AK Parti'nin 'Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu şartlarda yönetemeyiz" diyen CHP'li İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları'na yönelik olarak "Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, kendilerini yerden yere atmaya başladılar. Niye yönetemiyorsun kazandın ya yönet. Ben buradan Ankara’nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir. Madem ki bu horona girdin, işi yapacaksın..." dedi.