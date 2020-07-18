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Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı: Hayırlı, uğurlu olsun

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Giriş: 18.07.2020 20:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği Bursa Gemlik'teki yerli otomobil fabrikasındaki konuşmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı: Hayırlı, uğurlu olsun
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